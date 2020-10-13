РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Сотрудники полиции городского округа Мытищи раскрыли кражу трех велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 22-летнего местного жителя о том, что из тамбурного помещения подъезда дома расположенного по улице Колпакова похищены три велосипеда. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.