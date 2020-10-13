РИАМО - 13 окт. В России могут создать цифровой рубль, Центробанк уже запустил общественное обсуждение этой идеи, сообщает Nation News.

Банк России стал задумываться о выпуске цифрового рубля из-за большой популярности безналичных расчетов. Сейчас ведется оценка шансов для запуска валюты, а также ее перспективы.

«Эта работа будет идти в тесном контакте с обществом», — уточняется в сообщении.

Для осуществления общественного обсуждения инициативы доклад предоставлен для общественных консультаций. В нем поясняются преимущества​ цифровой валюты.​​