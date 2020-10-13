РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Свыше 16 литров крови сдали студенты областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в подмосковном Красногорске во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Порядка 50 обучающихся Московского областного филиала РАНХиГС приняли участие в выездной акции «День донора» Московской областной станции переливания крови во вторник, 13 октября. Красногорские студенты сдали свыше 16 литров крови», – говорится в сообщении.

Процедура кроводачи прошла со строгим соблюдением норм Covid-безопасности. При входе в РАНХиГС волонтеры проверяли наличие масок у студентов и всем, кому было необходимо, раздали средства индивидуальной защиты.

«Ребята заранее записывались, каждый подходит к своему назначенному времени, чтобы избежать большого количества людей», – отметила заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Эльвира Дементьева.

Потребность в донорской крови высока всегда, особенно сейчас – в период распространения коронавирусной инфекции. Пациентам с тяжелой формой Covid-19 требуется по несколько трансфузий плазмы ежедневно.

Сдать кровь в Красногорске можно в отделении переливания крови ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4. Телефон: 8(495)563-15-01.