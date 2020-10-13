РИАМО - 13 окт. В столице до конца 2020 года планируют достроить еще порядка 20 учебных корпусов, среди них и новый корпус школы в Солнцеве, рассчитанный на 300 учеников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел корпус школы №1002, который строят на Солнцевском проспекте, дом 16А.

«Начиная с 2011 года, мы построили и ввели в эксплуатацию 393 новые школы и детских сада. До конца года планируем закончить строительство еще двух десятков учебных корпусов. Таким образом, за 10 лет москвичи получат свыше 400 новых школ и детских садов», — сказал Собянин.

Корпус школы №1002 начали строить в конце прошлого года. Работы планируют завершить до конца 2020-го. Школа будет рассчитана на 300 мест. Сейчас основные строительные работы закончили, ведутся устройство теплосети, водостока, канализации, внутренняя отделка помещений.

Помимо кабинетов иностранного языка, информатики, химии, биологии, физики, в школе будут экспериментальная лаборатория «Класс будущего», класс астрономии, научный театр. Кроме того, в корпусе появятся актовый зал, фото-, киностудия, спортивный зал, медиатека, библиотека, столовая, помещение для шахматного кружка.

В школе будут кабинеты психолога и логопеда. Само здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья. В школьном дворе появится спортивное ядро.

Занятия в новом корпусе школы начнутся в 2021 году.