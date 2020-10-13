РИАМО - 13 окт. В столице до конца 2020 года планируют достроить еще порядка 20 учебных корпусов, среди них и новый корпус школы в Солнцеве, рассчитанный на 300 учеников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел корпус школы №1002, который строят на Солнцевском проспекте, дом 16А.
Корпус школы №1002 начали строить в конце прошлого года. Работы планируют завершить до конца 2020-го. Школа будет рассчитана на 300 мест. Сейчас основные строительные работы закончили, ведутся устройство теплосети, водостока, канализации, внутренняя отделка помещений.
Помимо кабинетов иностранного языка, информатики, химии, биологии, физики, в школе будут экспериментальная лаборатория «Класс будущего», класс астрономии, научный театр. Кроме того, в корпусе появятся актовый зал, фото-, киностудия, спортивный зал, медиатека, библиотека, столовая, помещение для шахматного кружка.
В школе будут кабинеты психолога и логопеда. Само здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья. В школьном дворе появится спортивное ядро.
Занятия в новом корпусе школы начнутся в 2021 году.
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