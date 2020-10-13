РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Нападающий подольского хоккейного клуба «Витязь» Джастин Дэнфорт признан лучшим снайпером подмосковной команды, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Забросив в концовке матча с хабаровским «Амуром» 6-ю шайбу «Витязя», канадец Джастин Дэнфорт стал лучшим снайпером подмосковной команды с семью голами!» - говорится в сообщении.

В сентябре Дэнфорт становился лучшим игроком «Витязя» по итогам опроса болельщиков.