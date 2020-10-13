РИАМО - 13 окт. Медицинское оборудование установлено в Володарской амбулатории Видновской районной клинической больницы, медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Современный цифровой аппарат позволяет быстро и точно проводить исследования грудной клетки и брюшной полости, конечностей. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на самых ранних стадиях, устанавливать наиболее точный диагноз, что, в свою очередь, позволяет своевременно назначать лечение», - сказала заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина.

Оборудование уже введено в работу. Записаться на обследование можно через лечащего врача.