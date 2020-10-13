РИАМО - 13 окт. Путеводитель по главным святыням региона создали в издательском доме «Подмосковье», он поможет туристам выбрать наиболее интересные места, сообщает mosregtoday.ru.

В него войдут 20 святынь. Информацию о 10 из них уже опубликовали. Акцент сделан на малоизвестных исторических фактах.

«Для себя я сделала вывод, что храмы - они как люди. У каждого своя выстраданная история, наполненная любовью, предательством, отвагой и благородством», - сказала один из авторов проекта Ксения Стеценко.

Ее особенно тронула печальная история Знаменской церкви, которая находится в селе Теплом. Стеценко сравнивает ее с великим мучеником и говорит о том, что она прошла через пытку огнем и железом. Здание наполовину разрушено и нуждается во внимании и заботе.

Предполагается, что проект будет интересен не только паломникам, но и обычным читателям и туристам.

«В Московской области очень много интересных туристических мест. Но не все знают, что посещение святынь региона также может стать увлекательным путешествием. Когда готовился проект, мы сами для себя сделали множество открытий», - отметил главный редактор газеты «Подмосковье сегодня» Илья Попов.

Так, по словам Попова, в проекте рассказывается о том, почему к той или иной иконе или источнику люди веками едут поклониться, чтобы исцелиться или забеременеть.

«Объяснить, как это «работает», трудно. Да и не нужно. Главное – верить. И многим такие чудеса очень нужны в моменты отчаяния. И наша задача была - рассказать как раз и об этом», – добавил Попов.

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