Когда видишь Нижегородский район на карте Москвы, кажется, что у него удачная локация. Жители подобрались совсем близко к центру – в соседях у них Центральный административный округ. Однако промзоны, вечная стройка и плотная дорожная сеть – ТТК, Рязанский проспект, строящийся ТПУ и целых три ветки железной дороги – делают это место одним из главных героев рейтинга худших районов столицы, несмотря хорошую транспортную доступность. Из-за чего больше всего страдают местные жители, читайте в материале РИАМО.

Жизнь среди промзон

Территория современного Нижегородского района раньше была селом Карачаровым, владениями Спасо-Андронникова монастыря. Рядом располагалась деревня Хохловка, а позже здесь образовалось пристанище старообрядцев – Рогожская слобода с кладбищем. Старообрядцы селились здесь с конца XVII века. Все эти места стояли на Рязанской дороге, далеком прообразе Рязанского проспекта.

В конце XIX века городской голова Николай Алексеев построил на месте купеческих лавок городские скотобойни. Сейчас на их месте располагается одно из крупнейших предприятий района – Микояновский мясокомбинат. В 1960 году эта территория была включена в состав Москвы, а в 1995 году район получил название по одноименной улице, которая проходит по его территории.

Местный житель Дмитрий Давыдов, администратор паблика «ВКонтакте» «#Нижегородка», рассказывает, что район разделен на три не связанных друг с другом части – Хохловку, Карачарово и Смирновку.

«Это неофициальные названия, и эти части вообще не связаны друг с другом. Получается, что Нижегородский состоит из трех маленьких жилых анклавов в бесконечных промзонах, железных дорогах и шоссе», - объясняет Дмитрий.

В районе расположено около десятка различных промпредприятий, среди которых заводы «Станкоагрегат», «Фрезер», Карачаровский механический завод, Таганский мясокомбинат, ТЭЦ-8 «Мосэнерго» и другие.

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Гетто мигрантов и шайтан-кафе

Дмитрий живет в Нижегородском районе более 20 лет, и за это время, по его словам, здесь «поменялось все».

«Из уютной зеленой добрососедской деревушки почти в центре Москвы район превратился в замкнутое гетто», - отмечает местный житель.

По его мнению, причина этих изменений – вечная стройка. Большинство активных молодых людей из района уехали, а вместо них приехали гастарбайтеры из стран ближнего зарубежья – они и составляют сейчас большую часть населения Нижегородского района.

«И бизнес у них соответствующий - шаурма и шайтан-кафешки для таксистов», - говорит Дмитрий.

«Пять лет назад было то же самое, но в меньшем масштабе», - добавляет он.

Большая концентрация рабочих привела к тому, что в районе появились целые жилые кварталы мигрантов.

«На «Новохохловской» был городок мигрантов – огромная территория, заполненная жилыми бытовками на 4,5 тысячи человек. Вся эта толпа заполняла дворы и скамейки Хохловки. Местному жителю было некуда деться, и вечером мы практически не гуляли», - рассказывает москвич.

По его словам, девушки привыкли к постоянным окликам на улице «привет, красавица», также в районе наблюдался всплеск ограблений. Городок «прикрыли» года четыре назад.

О том, что в районе стало много приезжих, рассказала и Надежда, которая живет здесь более 40 лет. По ее словам, если бы не это, то район можно было бы даже любить.

«Из соседей остались, к сожалению, единицы. Основная масса – приезжие-нелегалы. Сейчас уже неизвестно, кто живет с тобой через стену. Раньше такого не было», - говорит москвичка.

По словам Дмитрия, контингент в районе довольно неблагополучный.

«Где-то 80% - гастарбайтеры, 15% - возрастные алкоголики и наркоманы, еще 5% - группы потерянной̆ молодежи и остатки тех, кто не может позволить себе переехать. В общем, практически одни неблагополучные бедолаги», - констатирует местный житель.

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Полный вакуум

Несмотря на близость к центру, инфраструктура в районе по мнению местных жителей, развита очень плохо. По словам Дмитрия, «для жизни нет ничего вообще».

«Магазины только в ТЦ «Город», он у нас один, там даже «Зара» закрылась. Кино в районе нет ни одного, только в промзоне Дангауэровка (Лефортово), там есть ТРЦ «Спортекс», но до него нужно идти через железные дороги, пустырь и промзоны. Приходится брать с собой средства самообороны», - делится собеседник РИАМО.

Надежде не хватает школ. «Мне достаточно «Ашана», но вот кино, действительно, нет. Садиков много, а школа всего одна. Хотелось бы, чтобы построили еще одну», - говорит жительница.

Районные поликлиники в Нижегородском районе, по словам Дмитрия, это просто пункты записи в главные корпуса в Марьине или Выхине. В поликлиниках района можно разве что взять больничный и записаться к специалистам в других районах.

«Есть пара терапевтов и рентген. Ну, еще могут кровь взять и укол сделать. Все», - говорит местный житель.

По его словам, врачи тоже практически все из Средней Азии, а местные все поувольнялись.

По мнению Надежды, поликлиника находится в неудобном месте – пациенты идут через железнодорожные пути Горьковского направления, преодолевая высокий мост.

«Не знаю, как бабульки ходят – наверное, половина не доходит. Я ходила с ребенком в коляске – коляска прямо катится на тебя, так как наклон лестницы очень резкий», - рассказывает жительница.

По словам Дмитрия, людям негде просто погулять, так как деревья постоянно вырубаются из-за строительства.

«Жизнь здесь закончилась, но еще не началась. Поэтому здесь полный вакуум – ничего не происходит. Нет развлечений и центра притяжения людей. Только небольшой парк в Карачарово, где алкаши и прочая нечисть», - говорит Дмитрий.

Именно стройка – одно из главных недовольств местных жителей. Помимо строительства метро, в Нижегородском строятся новые ЖК (крупный комплекс «Среда» и другие), а также дома по программе реновации. Под первый этап переселения до 2024 года в районе попало около 30 домов. По данным местных СМИ, уже построено 60 новых домов, еще 172 дома в процессе строительства. Под расселением находятся 155 домов, из которых 27 уже снесены.

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Много транспорта и вечный беспорядок

Впрочем, есть в Нижегородском и свои плюсы. На территории района находятся две станции МЦК – «Новохохловская» (с пересадкой на МЦД-2) и «Нижегородская», а также новая станция Некрасовской линии метро «Нижегородская», которая открылась в 2020 году. Вскоре здесь появится самый крупный в Европе ТПУ «Рязанская».

Кроме того, жители района могут добраться на автобусах до ближайших станций метро в центре – «Таганской», «Марксисткой», «Крестьянская заставы».

Также Нижегородский район пересекают сразу несколько направлений железной дороги – Рязанское, Горьковское и Курское, а теперь и линия МЦД.

«Для меня открытие МЦК ничего не изменило, так как и раньше было очень удобно добираться до центра», - говорит Надежда.

Дмитрий отмечает, что удобнее стало жителям части района – Хохловки.

«Входы расположены так, что добираться до МЦК более-менее удобно только жителям Хохловки, остальные как были отрезаны от цивилизации, так и остались», - уточняет он.

«Транспортная система в целом здесь в порядке, отсюда можно легко уехать», - отмечает местный житель.

А вот Вадим, который работал в Нижегородском районе, вспоминает автобусные коллапсы в час пик и мрачную атмосферу.

«Чем ближе к Таганке, тем красивее дома и люди, тем дальше – тем хуже. Невозможно сесть в автобус на Таганке. То их нет, то туда не залезть. Там мрачные домишки в кучу и транспортная развязка, дороги и беспорядок – больше ничего. Типичный плохой московский район», - делится он.

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Антирейтинги и дешевое жилье

Нижегородский район традиционно входит в десятку худших районов столицы во всевозможных рейтингах. Очевидно, именно поэтому цены на недвижимость здесь ниже, чем в других районах Москвы. Так, средняя цена «однушки» на август 2020 составляла 7,3 миллиона рублей. Снять тут однокомнатную квартиру можно за 33 тысячи рублей.

С данными «антирейтингов» Дмитрий полностью согласен.

«Это отнюдь не преувеличение. Хуже района в Москве нет», - говорит он.

Жители Нижегородского считают, что местная администрация не делает ничего, чтобы жизнь в районе улучшилась и сдвинулась с мертвой точки.

По мнению Дмитрия, главный минус – это то, что «ничего не происходит».

«Атмосфера гнетущая, безвременье. Благоустройства нет, инфраструктуры нет. Все, что делается в районе, делается для показухи и для галочки», - считает он.