РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест создали в подмосковном Красногорске с начала этого года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Свыше 2,5 тысячи рабочих мест создано в Красногорске с начала года. Новые рабочие места создаются в округе не только за счет вложенных бюджетных средств, но и за счет внебюджетных источников, то есть за счет средств инвесторов», - говорится в сообщении.

В июне 2020 года состоялось техническое открытие первого в России люкс и премиум аутлет-центра The Outlet Moscow, расположенного вблизи деревни Воронки на Новорижском шоссе. В результате в округе появилось 800 новых рабочих мест. Еще 300 возникло благодаря вводу в эксплуатацию нового торгово-складского комплекса гипермаркета «Карусель». 90 рабочих мест появилось после сдачи в эксплуатацию многофункционального комплекса в микрорайоне Путилково.

«Компания ООО «Отрада Девелопмент» сдала в эксплуатацию объект «Марьинская амбулатория» на 150 посещений в смену, создано 55 новых рабочих мест. Промышленное предприятие АО «Красногорсклексредства» построило и сдало в 2020 году в эксплуатацию складской ангар, создано 30 новых рабочих мест», - добавляется в материале.

Кроме того, 35 новых рабочих мест появилось в новом административно-техническом здании в поселке Нахабино, которое в июле этого года ввел в эксплуатацию индивидуальный предприниматель Андрей Плетнев.