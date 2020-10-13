РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги у хабаровского ХК «Амур» со счетом 6:3 на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

«В Подольске 12 октября завершилась встреча, в которой подмосковной команде удалось после 0:2 в стартовом периоде выиграть второй с рекордным счетом 5:0 и довести дело до победы во всем матче – 6:3», – говорится в сообщении.

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Лугин, Святослав Гребенщиков, Александр Дергачев, Александр Семин, Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт. От гостей реализовали шайбы Кирилл Рассказов, Артур Гиздатуллин и Томаш Зогорна.

«Неоднозначная игра. В первом периоде были моменты и возможности, но было не очень хорошее движение и не хватало заряженности. Второй период провели великолепно. Все с хорошим отношением и желанием боролись за команду и создавали моменты, поэтому результат на лицо. В третьем периоде мы старались сыграть аккуратно, чтобы не получить травмы и сыграть с шайбой. В целом победили, всех с победой! Впереди тяжелый матч с очень сильным соперником, будем готовиться», – сказал главный тренер «Витязя» Михаила Кравец.

«Витязь» в следующей игре 14 октября примет екатеринбургский «Автомобилист».