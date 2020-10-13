РИАМО - 13 окт. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, коронавирусная инфекция в некоторых случаях может спровоцировать появление антител к интерферону, сообщает РИА Новости.
Гинцбург отметил, что ученые, узнавая все больше о механизме коронавирусной инфекции, понимают, что этот возбудитель является очень коварным.
Интерферон — это белок, который вырабатывается в организме для борьбы с разными типами вирусов.
Центр Гамалеи разработал первую российскую вакцину от коронавируса. Она уже зарегистрирована, продолжаются ее испытания.
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13 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.
- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.
- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
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