РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 окт. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова в ходе проверки не выявила нарушений санитарных норм в супермаркете «Магнит», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Накануне Иванова приняла участие в рейде по проверке соблюдения противоэпидемиологических правил в магазине «Магнит» на улице Лермонтова.

«Мы убедились, что все санитарные нормы здесь исправно выполняются. Подобные проверки мы продолжим не только в магазинах, но и в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Беречь себя и окружающих – таков наш девиз на ближайшее будущее», — сказала Иванова.

Она добавила, что результаты проверки дали положительный результат – все сотрудники и посетители магазина были в масках и перчатках. Необходимые профилактические меры в магазине также соблюдены – на входе посетителям, не имеющим своих масок, предлагают одноразовые. Каждый желающий может воспользоваться антисептиком.

Сотрудники магазина показали журнал, в котором ежедневно записывают температуру работников. За прилавок при наличии простудных симптомов сотрудников не пускают. Каждые два часа все помещения магазина тщательно дезинфицируются.

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