РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил соблюдение масочного режима на станции Люберцы-1, на которой выявили нарушителей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я думаю, что жители добросовестно пользуются масками. Конечно, встречаются люди, которые заходят в общественные места без масок, но их все меньше. Стоит задача достучаться до наших жителей носить маски. В целом по нашим желзнодорожным станциям пассажиропоток составляет 30 тысяч в сутки, на станции Люберцы-1 - 16 тысяч в сутки. Надо постараться уберечь себя», - сказал Ружицкий.

По словам заместителя главы администрации Люберец Николая Покацкого, на 13:00 выявили 180 нарушителей масочного режима. Людям выдали маски.