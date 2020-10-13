РИАМО - 13 окт. Обманутые дольщики Подмосковья могут рассчитывать на особые условия рефинансирования процентной ставки по ипотеке, сообщил руководитель подразделения развития ипотечного кредитования банка ДОМ.РФ Дмитрий Шаронов.

Рефинансировать ипотеку можно после восстановления аккредитации объектов недвижимости. Всего на это могут рассчитывать более 20 тысяч пострадавших граждан.

«Процентные ставки за эти годы значительно снизились. Поэтому для дольщиков выгодно переоформить уже имеющийся ипотечный кредит под более выгодную ипотечную ставку, тем самым снизить нагрузку на семейный бюджет», - сказал Шаронов.

Он отметил, что, по условиям перекредитования, кредиты представляются на срок до 30 лет с процентной ставкой 8-9%.

«Есть отдельные опции, которые позволяют эту ставку снизить. <...> Есть специальная программа для медицинских работников. Подать заявку можно в электронном виде», - уточнил Шаронов.

По его словам, что рефинансировать можно ипотеку на жилое помещение, парковочное место, ипотеку на подсобное помещение рефинансировать не получится.