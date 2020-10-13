РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Две строящиеся школы в микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске готовы на 45%, к новому году в них планируют запустить отопление для проведения внутренних работ, сообщил председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

В Подольске все социальные стройки идут активно. Параллельно возводят две школы на 1100 мест на Армейском и Флотском проездах в микрорайоне Кузнечики, одну на 1100 мест на Бородинском бульваре и пристройку на 300 мест к школе №13 в микрорайоне Кутузово.

«В школе на Армейском проезде, 5, из 9 тысяч кубометров бетона уложили порядка 80%. В 2020 году планируют закончить полностью монолит, смонтировать оконные блоки и ограждения по периметру, завершить кровельные работы и подать тепло. Это нужно для того, чтобы зимой работать внутри, делать отделочные работы и проводить внутренние коммуникации. Также возможно сделаем часть благоустроительных работ, так как в следующем году сможем их начать в лучшем случае в конце марта. В настоящее время обе школы готовы примено на 45% от общего объема. К новому году процент выполнения должен составить уже 60%, и 40% останется на полгода», - сказал Цаплинский.

На 2021 год останутся внутренние отделочные работы, внутренние коммуникации, фасад здания и благоустройство. Строительство школ должны к июню 2021 года закончить, чтобы оснастить их всем необходимым. К 1 сентября дети должны пойти в школу. Для школ уже разработали внутренний проект интерьеров. Комитет по строительству и архитектуре администрации округа закупит оборудование для школ, начиная от пищеблока и заканчивая учебными пособиями.

Школы на Армейском и Флотском проездах «П»-образной формы созданы по единому современному проекту. В средней части расположат общешкольные помещения - библиотеку, пищеблок на 400 мест, актовый зал на 400 мест со звуковым и видеооборудованием, два спортзала - для начальной и средней школы, слева - классы для средней школы и старшеклассников, справа - учебные классы для начальной школы. Спортивное ядро на Армейском проезде объединят со школой №34. На Флотском проезде будет свое спортивное ядро. Сделают площадки для занятий биологией, химией, физикой.

Всего на строительство школ в округе было выделено 3,5 миллиарда рублей. На школы в микрорайоне Кузнечики уже затрачено по 300 миллионов рублей на каждую. Социальные объекты возводятся на площади 2,5 гектара. На пристройку к школе №13 было выделено 488 миллионов рублей.