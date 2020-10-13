РИАМО - 13 окт. Дмитровский театр «Большое гнездо» получил «Специальный приз жюри за актерский дуэт» на Международном театральном фестивале «Премия Джигарханяна», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

На суд жюри и зрителей актеры театра Роман Шишков и Николай Орлов представили спектакль «Игра» по пьесе Энтони Шеффера в постановке Дмитрия Юмашева.

«Я видела несколько постановок по пьесе Шеффера, но ваш спектакль мне понравился больше всех, вы сделали оригинальную, интересную постановку. Я смотрела не отрываясь», - отметила член жюри и театральный критик Анастасия Ефремова.

Театральный фестиваль приурочен сразу к трем знаменательным датам — 85-летию Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, 65 годам творческой деятельности и к 25-летию Московского драматического театра.