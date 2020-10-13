РИАМО - 13 окт. В столице утвердили меры поддержки развития территорий за пределами Третьего транспортного кольца, постановление об установлении новой шкалы ставок арендной платы за земельные участки подписал мэр города Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

За первый год аренды участка нужно заплатить стандартную ставку и 20% кадастровой стоимости земельного участка. Ранее доплата могла достигать 100% кадастровой стоимости. За последующие годы аренды ставка повышается от 1,5% (второй год) до 10% (за каждый год свыше 6 лет) кадастровой стоимости.

«В случае, если объем строительства в рамках МаИП превышает 1 миллион квадратных метров недвижимости, то договор аренды земельного участка может быть заключен на 10 лет (вместо нынешних 6 лет)», - говорится в сообщении.

Новая шкала арендной платы позволит привлекать инвестиции, создать дополнительные гарантии для крупных проектов по развитию инфраструктуры территорий, увеличению рабочих мест, созданию точек притяжения.