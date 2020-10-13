РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 окт. С начала текущего года в Дзержинском ведутся масштабные работы по устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах, уже заделали 95% зарегистрированных ям, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего на территории города было зарегистрировано 1 707 ям.

«Силами МБУ «Диск» в городе устранены более 1,6 тысячи ям - 95% от общего числа. В приоритете те дефекты асфальтового покрытия, по которым поступают обращения от жителей в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и в социальных сетях. Стоит отметить, что за последний период количество обращений от горожан по этому вопросу уменьшились в разы», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Александр Маркин.

По его словам, текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.

Всего во дворах Московской области зарегистрировано 158 439 ям. Из них порядка 120 тысяч уже устранены.