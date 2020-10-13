РИАМО - 13 окт. В Единой информационной системе в сфере закупок за минувшую неделю было опубликовано 36 закупок комитетом по конкурентной политике Московской области, сообщил РИАМО представитель пресс-службы регионального комитета.

«За период с 5 октября по 9 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 36 закупок, среди них закупки на благоустройство территорий и закупка на строительство канализации», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Московской области выпустили третий выпуск журнала «#конкуренTEAM Люди.Бизнес.Технологии!». В нем читатели узнают о создании Центра содействия строительству, а также о том, как построена его работа.

Московская область первая в России объявляет торги для земель под личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство в электронном формате. Первые аукционы намечены на ноябрь 2020 года.