РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Более 80 жителей подмосковного Подольска сдали 45 литров крови на станции переливания за прошедшую неделю, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«На Подольской станции переливания крови с 5 по 9 октября приняли участие в сдаче крови 84 донора, 11 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 45 литров цельной крови, у одного донора провели забор плазмы, еще у одного - забор тромбоцитов», - говорится в сообщении.

Доноров поблагодарили за участие в сдаче крови. Станция переливания работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 9.