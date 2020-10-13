РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 окт. Ансамбль «Солнышко» из подмосковных Котельников стал лауреатом регионального конкурса народного танца «Князевские встречи», сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Образцовый коллектив из Котельников, «Хореографический ансамбль «Солнышко», стал лауреатом областного открытого фестиваля-конкурса народного танца «Князевские встречи». Коллектив стал лауреатом II степени в номинации «Стилизованный русский народный танец», - говорится в сообщении.

Фестиваль был организован министерством культуры Московской области и проходил в Дмитрове. В конкурсной программе приняли участие более 40 хореографических коллективов, выступающих в жанре народного танца, представляющие хореографию народов России и зарубежных стран.