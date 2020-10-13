РИАМО - 13 окт. Жители многоквартирных домов в столице получат в общую долевую собственность 177 нежилых помещений, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Помещения находятся в десяти округах столицы. Их общая площадь превышает 22 тысячи квадратных метров.

«Как правило, в таких помещениях размещаются инженерные системы домов. Кроме того, в них могут быть организованы рабочие места консьержей, организовано хранение велосипедов, детских колясок», - говорится в сообщении.

Ранее все они по разным причинам находились в собственности города. Поэтому люди не могли ими пользоваться. Последние годы правительство Москвы ведет системную работу по исправлению этой ситуации.

Начиная с декабря 2014 года, были приняты решения об отказе от права собственности города Москвы более чем на 1,8 тысячи объектов недвижимого имущества.