РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. В городском округе Мытищи сотрудники подмосковной ГИБДД провели для учеников начальных классов открытый урок по изучению дорожных знаков, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Подмосковья.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели для учеников начальных классов открытый урок по изучению дорожных знаков. Автоинспекторы рассказали об основных правилах для водителей и пешеходов, а также предложили школьникам нарисовать дорожные знаки, которые больше всего запомнились в ходе проведения урока», - говорится в сообщении.

В завершение творческой части инспекторы ГИБДД вручили юным участникам дорожного движения тематические пряничные сувениры и полезные памятки по безопасности.