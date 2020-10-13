РИАМО - 13 окт. На минувшей неделе, с 5 по 9 октября, в Московской области на торги выставлено 67 объектов, объявлено о проведении 34 электронных аукционов и 33 молоточных аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого задания с общественно-бытовым корпусом площадью 3 585,4 квадратных метров, склада площадью 147,3 квадратных метров или зданий общежития № 2 и №1 в городском округе Электросталь, взять в аренду три помещения под свободную деятельность в Коломне, или же взять в аренду земельный участок для придорожного сервиса площадью 2 500 квадратных метров в Дубне», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.