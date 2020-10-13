РИАМО - 13 окт. «Желтый» уровень погодной опасности в Московской области до 15 октября продлили из-за пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«Местами высокая пожароопасность, 4 класс», - говорится в сообщении.

Предупреждение о пожарной опасности действует до полуночи 15 октября.

Теплая и сухая погода ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, воздух прогреется до плюс 17-19 градусов.