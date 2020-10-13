РИАМО - 13 окт. Более 360 тысяч сотрудников предприятий Московской области прошли вакцинацию от гриппа на рабочем месте, масштабная прививочная кампания продолжается в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, основная цель медиков - сделать вакцинацию против гриппа доступной для всех жителей региона.

«Поэтому на предприятиях можно сделать прививки от гриппа непосредственно на рабочем месте» - сказала Стригункова.

Привиться можно и в поликлинике по месту прикрепления или в мобильном комплексе по вакцинации. Необходимо прийти с паспортом или полисом ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами.

План вакцинации от гриппа выполнили в Подмосковье на 40%. Прививку уже сделали около 1,8 миллиона человек.