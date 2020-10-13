РИАМО - 13 окт. На минувшей неделе в Московской области состоялось 59 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, итоговая цена продажи имущества в городском округе Лыткарино превысила стартовую на 5%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Так, например, в городском округе Лыткарино на торгах по продаже имущества площадью 246,6 квадратных метров на лот претендовало два участника, а итоговая цена продажи превысила стартовую на 5%», - сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области .

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