РИАМО - 13 окт. В Подмосковье до конца 2023 года планируют завершить возведение всех домов-долгостроев, дольщики тех домов, которые невозможно достроить по юридическим причинам, получат компенсации, сообщил директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко.

«При этом порядка по 100 жилищным комплексам еще не найдено решение. Это более 400 многоквартирных домов. Более 20 тысяч пострадавших граждан. По этим объектам планируется использовать механизмы федерального фонда на достройку», - сказал Донченко.

Он отметил, что около 40 жилых комплексов, которые находятся в состоянии банкротства, наблюдательный совет федерального фонда планирует рассмотреть до конца года. Решение по остальным ЖК должно быть принято в 2021 году.

«В целом по поручению Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Московской области – ред.) мы должны закончить достройку всех домов до конца 2023 года. В целом мы проблем не видим», — отметил Донченко.

Он уточнил, что это более 2 миллионов квадратных метров.

«На реализацию этой программы планируется потратить более 60 миллиардов рублей. Бюджет Московской области планирует потратить порядка 18 миллиардов рублей. Это только на дострой. Всего на реализацию социальных объектов и прочего - более 80 миллиардов рублей, и доля Московской области составляет более 20 миллиардов», - добавил Донченко.

По его словам, часть домов не будет достроена, так как это юридически невозможно. Их дольщики получат компенсацию.

«Исходя из нашей оценки, около 80% граждан получат квартиры», - рассказал Донченко.

Директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области также отметил, что в 2015 году в регионе было более 100 тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан. Благодаря усилиям правительства Московской области удалось найти решение более чем по 80 тысячам граждан, большая часть из которых уже успела получить ключи.

По итогам 2020 года планируется выдать более 15 тысяч ключей дольщикам.