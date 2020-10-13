РИАМО - 13 окт. На прошлой неделе в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 73 человека, один из участков в Наро-Фоминском округе продали в 16 раз дороже стартовой стоимости, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Так, например, в Наро-Фоминском городском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 1500 квадратных метров на лот претендовало четыре участника, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 16 раз», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.