РИАМО - 13 окт. В подмосковном Реутове состоялся первый в 2020 году День донора, в котором приняли участие порядка 40 жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«На минувшей неделе в конференц-зале административного корпуса Центральной городской клинической больницы Реутова прошла акция «День донора». Мероприятие прошло при соблюдении всех необходимых противоэпидемиологических стандартов и норм. В акции приняли участие 38 реутовчан», - говорится в сообщении.

Ранее запланированные традиционные донорские дни были отменены и перенесены на более поздние даты в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции.

«Донором может стать любой человек старше 18 лет. Абсолютными противопоказаниями к сдаче крови являются такие заболевания, как ВИЧ, онкология, сифилис и другие. Человек не должен контактировать в течение последних двух недель с лицами, болеющими новой коронавирусной инфекцией», - сказал исполняющий обязанности заведующего отделением гемодиализа и трансфузиологии ЦГКБ Реутова Ахтам Адиятулин.

Он также отметил, что жители, перенесшие Covid-19, не могут быть донорами порядка 5-6 месяцев. Ранее в связи с ограничительными мерами областная станция переливания крови вынужденно отменяла выездные мероприятия и принимала доноров исключительно в своих стенах.

Каторов поблагодарил всех неравнодушных жителей, принявших участие в акции. Cледующий День донора планируют провести 24 декабря.