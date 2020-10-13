РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Представитель уполномоченного по правам человека в Подмосковье в городском округе Подольск Екатерина Попова рассказала учащимся двух школ округа о правах граждан и их обязанностях, сообщается на сайте администрации округа.

Во вторник Попова совместно со студентами Московского областного колледжа информации и технологии, участниками проекта «Школа молодого юриста» провела уроки правовых знаний в школах №№14 и 6.

«Правозащитник провела блиц-опрос школьников о правах и обязанностях граждан. Подробно поговорили и о видах ответственности за правонарушения. Руководитель Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в округе Арсен Дарбинян рассказал школьникам о правозащитной деятельности центра», - говорится в сообщении.

В этот день студенты первого курса факультета «Право и организация социального обеспечения» МОКИТ показали деловую юридическую игру по гражданскому процессу для учащихся 11 классов. Судебный процесс проходил по всем правилам судопроизводства.