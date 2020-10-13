РИАМО - 13 окт. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял четвертое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам сентября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов является председателем Мособлдумы с 2011 года.

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в сентябре стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Фарид Мухаметшин (Татарстан) и Андрей Шимкив (Новосибирская область)», - говорится в сообщении.

Также на 12 месте в рейтинге оказался председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ, он построен на базе СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя свыше 59 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.