РИАМО - 13 окт. На 10 дворовых территориях в подмосковном Реутове провели комплексное благоустройство в 2020 году, при этом в четырех дворах установили новые детские игровые комплексы, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В текущем году в Реутове благоустроили десять дворовых территорий. В четырех дворах были установлены новые детские игровые площадки, в пяти – проведены работы по асфальтировке придомовых территорий. Кроме того, установку освещения, ограждений, информационных стендов, дополнительное озеленение произвели еще в четырех дворах», – говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса план благоустройства на 2020 год был пересмотрен и сокращен на 50%. Соответствующие работы перенесли на 2021 год.

«Цель программы комплексного благоустройства – ежегодное приведение в нормативное состояние не менее 10% дворовых территорий города по восьми обязательным элементам: детские игровые площадки, парковочные места, информационные стенды «Наше Подмосковье», качественное освещение, озеленение и площадки для твердых бытовых отходов, лавочки и урны», – отмечается в материале.

Комплексное благоустройство дворов с установкой детских игровых комплексов прошло по следующим адресам: Лесная, 6-8, Ленина, 24, Некрасова, 4-6, Победы, 19.

Кроме того, ремонт асфальтобетонного покрытия проведен во дворах в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» по адресам: Юбилейный, 3, Некрасова, 4-6, Победы, 19, Октября, 8, Строителей, 5-7-9-11-13.

Адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству, был сформирован по результатам голосования на портале «Добродел» и на основании обращений жителей в социальных сетях и на личных приемах. По каждой дворовой территории проведены общественные обсуждения, виды и объемы необходимых работ согласованы с жителями и представителями общественности.