РИАМО - 13 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в РФ создадут федеральный регистр льготников по лекарствам и медицинским изделиям, сообщает Федеральное агентство новостей.

Регистр должен начать функционировать в 2021 году. В него будут входить данные обо всех льготниках федерального и регионального уровней.

«Это будут сведения о количестве таких граждан, диагнозе и категории их заболеваний, об обеспеченности лекарствами каждого из них», — говорится в сообщении.

С помощью регистра можно будет следить за остатками медицинских препаратов и вести контроль получения льготниками всех лекарств в нужном количестве.

По словам Мишустина, вопросам защиты информации уделят особое внимание. Возможность работать с федеральным регистром будет лишь у сотрудников государственных органов.​