РИАМО - 13 окт. Специалисты отряда «Лидер» МЧС РФ провели дезинфекцию основного здания Курского вокзала, перронов, входных групп, лифтов и эскалаторов, передает корреспондент РИАМО.

Обработку социально значимых объектов транспортной инфраструктуры Курского вокзала и Курской транспортной прокуратуры попросил провести директор вокзала.

«Общая площадь проведения специальной обработки составила более 25 тысяч квадратных метров», – сказал начальник отдела управления радиационной, химической и биологической защиты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ Александр Терехов.

Дезинфекцию проводили девять сотрудников отряда «Лидер» МЧС РФ. Во время работы они использовали две единицы техники. Специалисты наносили дезинфицирующее средство в пропорции 100 миллилитров на один квадратный метр.

Дезинфекцию проводили в залах ожидания, в общих залах, на лестницах, на перилах, на подоконниках в кассовых зонах, в местах соприкосновения людей с горизонтальными поверхностями, на входах, в лифтах и на эскалаторах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.