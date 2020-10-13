РИАМО - 13 окт. Специалисты отряда «Лидер» МЧС РФ провели дезинфекцию основного здания Курского вокзала, перронов, входных групп, лифтов и эскалаторов, передает корреспондент РИАМО.
Обработку социально значимых объектов транспортной инфраструктуры Курского вокзала и Курской транспортной прокуратуры попросил провести директор вокзала.
Дезинфекцию проводили девять сотрудников отряда «Лидер» МЧС РФ. Во время работы они использовали две единицы техники. Специалисты наносили дезинфицирующее средство в пропорции 100 миллилитров на один квадратный метр.
Дезинфекцию проводили в залах ожидания, в общих залах, на лестницах, на перилах, на подоконниках в кассовых зонах, в местах соприкосновения людей с горизонтальными поверхностями, на входах, в лифтах и на эскалаторах.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.
- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.
- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии