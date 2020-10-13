РИАМО - 13 окт. В Москве для получения госуслуг и мер соцподдержки теперь не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства, это упростит порядок получения выплат на детей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ранее такие справки требовались для получения ряда мер социальной поддержки, связанных с оформлением денежных выплат на детей», - говорится в сообщении.

Все необходимые сведения теперь будут передаваться посредством межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме.