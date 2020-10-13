РИАМО - 13 окт. До конца 2020 года электронный сервис «Московский инвестор» начнет принимать жалобы и предложения от участников предпринимательской деятельности, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Сервис «Московский инвестор» станет частью Инвестиционного портала города Москвы. Кроме того, он будет доступен пользователям через специальное мобильное приложение. Оператор – ГБУ «Городское агентство управления инвестициями», - говорится в сообщении.

Сервис для решения проблем предпринимателей будет работать по аналогии с порталом «Наш город», который помогает рядовым москвичам решать повседневные проблемы уже восемь лет.

В сервисе будет свой классификатор сообщений о типовых проблемах бизнеса. Направлять обращения можно будет по заданным темам.

В настоящее время в классификатор включены восемь разделов: «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение» и «Иное».

Перечень разделов и тем, по которым можно направить сообщение, будет регулярно обновляться в соответствии с потребностями бизнеса.

Все обращения будут направляться профильным органам. Срок ответа - от 10 рабочих дней.