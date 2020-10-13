РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. В Щелковском театре 17 октября пройдет премьерный показ спектакля «По Щучьему велению...», сообщается на сайте театрально-концертного центра «Щелковский театр».

«Спектакль по мотивам известной русской народной сказки будет проходить в стиле площадного театра», - говорится в сообщении.

Спектакль пройдет 17 октября, начало сеансов в 12:00 и 16:00. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра http://tkcentre.ru или по телефону: 8 (926) 146-25-06, 8 (496) 250-11-15.