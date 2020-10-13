РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в повреждении манипулятора, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от генерального директора коммерческой фирмы о том, что неизвестный разбил зеркало заднего вида на манипуляторе на проезде Авиаторов.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 49-летний местный житель. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.