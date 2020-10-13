РИАМО - 13 окт. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки изменен режим работы Московского городского суда, районных судов города и мировых судей, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Так, со вторника временно приостановлен личный прием граждан председателями судов.

«Процессуальные документы граждане могут подать воспользовавшись услугами почтовой связи или же личным кабинетом единого информационного портала судов общей юрисдикции города Москвы (для подачи документов в адрес районных судов, Московского городского суда)», - говорится в сообщении.

При необходимости обращения непроцессуального характера можно подать с помощью сервисов электронной приемной единого информационного портала. Получить доступ к сервису можно в меню страницы соответствующего суда.

Также со вторника ограничили доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов. Это касается и представителей средств массовой информации.

«Вход в здания судов участников судебных разбирательств осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. В зданиях судов, в том числе в помещениях канцелярий, экспедиций и прочих, следует соблюдать социальную дистанцию», - добавляется в сообщении.

Все зарегистрированные дела и материалы будут рассматриваться в соответствии с расписанием.

При улучшении эпидобстановки принятые меры могут быть полностью или частично отменены.

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.