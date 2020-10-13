РИАМО - 13 окт. В министерстве просвещения РФ не планируют пока переводить школы на дистанционный формат на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

«Никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», — сказал представитель пресс-службы министерства.

При этом в Минпросвещения РФ подчеркнули, что сообщения о переходе на удаленку — это провокации, которые направлены на рост напряженности в обществе.

В России с начала пандемии выявили 1 326 178 случаев коронавируса. ​

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