РИАМО - 13 окт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», что в надзорном ведомстве нет разговора о закрытии экономики и приостановке функционирования заводов из-за роста заболеваемости кооронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран … позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что не видит смысла в блокировке экономики на данном этапе.

С начала пандемии в РФ выявлено 1 326 178 случаев заражения Covid-19. Свыше 22 тысяч пациентов с корнавирусом умерли, еще более миллиона выздоровели. За последние сутки зарегистрировали 13 868 инфицрованных.​​

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.