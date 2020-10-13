РИАМО - 13 окт. Воспоминания, которые запечатлены на фотографиях, нужно хранить не в соцсетях или на жестких дисках, а на бумаге, сообщил фотограф, автор книги «Живая цифра» Павел Косенко.

Специалист отметил, что в соцсетях могут произойти сбои, а цифровые носители могут повредиться.

«Фотографии можно и нужно хранить на жестких дисках, но практика показывает, что сохранность информации на жестких дисках меньше, чем в бумажном виде. Лучшие фотографии все-таки имеет смысл печатать», — сказал фотограф в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что для долгосрочного сохранения фотографий лучше печатать их на консервационной бумаге и использовать специальное оборудование.

«Даже те фотографии, которые были в 90-е напечатаны, в большинстве своем уже изменили цвет. Они желтеют и выцветают. Чтобы этого не происходило, существуют специальные принтеры, специальные сорта бумаги, специальные оптические способы печати с негативов и специальное место для оформления», — добавил Косенко.

Он отметил, что занимаются такой печатью в фотосалонах, но можно купить и специальный принтер домой. Печать фотографий на консервационной бумаге стоит дороже, зато снимки дольше сохраняются.​