РИАМО - 13 окт. Сотрудники Росгвардии в Мытищах задержали троих мужчин, которые пытались украсть алкогольную продукцию на сумму свыше 80 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны выехали по сигналу «Тревога» в охраняемый торговый центр, расположенный на Осташковском шоссе», — отмечается в материале.

Там трое покупателей сложили в тележку несколько бутылок элитной алкогольной продукцию и хотели покинуть магазин без оплаты. Стоимость одной из бутылок составила более 15 тысяч рублей.

Сотрудники магазина заметили мужчин и нажали «тревожную кнопку». Грабителей задержали на выходе из магазина, после чего доставили в отдел полиции.

Мужчины в возрасте от 28 до 40 лет ранее были судимы за аналогичные преступления. По факту случившегося проводится проверка.