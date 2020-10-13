РИАМО - 13 окт. В Москве сотрудники полиции установили и задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте запрещенных средств и веществ на территории столицы и Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Оперативники УНК ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным следствия, подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал закладки. Задержали его в районе Восточное Дегунино в момент помещения наркотиков в тайник. При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление и бросил свои вещи в автомашине. В ходе осмотра полицейские нашли семь свертков с неизвестным веществом, еще один сверток изъяли из тайника.

«Согласно исследованию внутри свертков находилось наркотическое средство – героин общей массой около 440 граммов», - добавляется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.