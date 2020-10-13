РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Жителей городского округа Люберцы 17 октября приглашают присоединиться к акции по сбору вторсырья в двух парках, говорится в официальной группе движения «РазДельный сбор Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 17 октября, в Люберцах пройдет акция по приему вторсырья на переработку «РазДельный сбор». Время проведения - с 12:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

Акция пройдет одновременно в парке «Наташинские пруды» - у входа со стороны улицы Шевлякова и в парке Сказок - у входа в парк со стороны улицы Плеханова.

Во время экоакции волонтеры расскажут посетителям о правильном обращении с отходами, примут вторсырье и отправят его на дальнейшую переработку.