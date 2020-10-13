РИАМО - 13 окт. Выдающийся ученый мирового уровня, первый исследователь сверхзвуковых непрерывных лазеров, их энергетических характеристик, почетный гражданин Московской области Борис Каторгин отмечает во вторник свой 86-й день рождения.

Каторгин родился 13 октября 1934 года в городе Солнечногорск Московской области. Он окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана по специальности «локомотивостроение» в 1958 году.

Является профессором, доктором технических наук с 1983 года, академиком Российской академии наук с 2003 года. Каторгин является автором более 320 научных трудов и 160 изобретений. Он – разработчик и создатель первых в мире ракетных двигателей, работающих на порошкообразном гибриде бериллия с перекисью водорода и на порошкообразном алюминии с морской водой.

Более 50 лет ученый проработал в Московской области. Трудовую деятельность начал инженером-механиком завода №456 в Химках в 1958 году. С 1959 по 1965 года - инженер-конструктор завода №456.

С 1965 по 1986 годы Каторгин трудился на должности ведущего конструктора, а затем – ведущего конструктора-замначальника отдела Конструкторского бюро энергетического машиностроения.

С 1986 по 1991 годы занимал должность заместителя главного конструктора по научной работе научно-производственного объединения «Энергомаш», а с 1991 по 1992 годы - генеральный директор и главный конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш имени академика В.П. Глушко».

С 1992 по 2008 годы трудился на должности гендиректора и генерального конструктора ОАО «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко».

С 2009 года и по настоящее время руководит Научно-образовательным центром «Энергофизические системы» Московского авиационного института.

В 1989-1991 годах также был депутатом 1-го Съезда народных депутатов.

Каторгин награжден орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, многочисленными ведомственными медалями. Является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и трех премий правительства РФ в области науки и техники. Заслуженный деятель науки РФ. Почетный гражданин города Химки.

Постановлением Губернатора Московской области от 30 сентября 2004 года №225-ПГ Каторгину присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».