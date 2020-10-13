РИАМО - 13 окт. Во время всплеска заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией в Московской области цена медицинской маски в аптеках государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» составляет 5 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Одноразовую медицинскую маску в наших аптеках можно приобрести за 5 рублей, перчатки стоят от 18 до 25 рублей», - сказала директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

Она добавила, что антисептики продаются в аптеках в достаточном количестве.

Адреса государственных аптек можно найти на сайте ГБУ «Мособлмедсервис».

Кроме того, можно позвонить на телефон горячей линии: 8(495)748-48-80 и узнать адрес ближайшей аптеки, а также режим работы.

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.