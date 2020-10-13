РИАМО - 13 окт. В Подольске филиал АО «Архбум» — дочернего предприятия Архангельского целлюлозно-бумажного комбината — совместно с ООО «Объединенные штанц технологии» завершил многоступенчатый проект по реорганизации и модернизации стеллажных систем хранения для штанцформ, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Специально для этой площадки разработали новейшие системы вертикального хранения ротационных штанцформ.

«Их инсталляция позволит предприятию минимизировать временные затраты, необходимые для подготовки технологической оснастки, систематизации учета и экономии места, отведенного для стеллажей. Уникальная система вертикальных подвесов значительно уменьшила трудоемкость процесса складирования», - говорится в сообщении.

Также на площадке в Подольске появились стеллажи кассетного хранения плоских штанцформ форматом 2100 миллиметров. Их обслуживают специальные самоходные электроштабелеры, с помощью которых оператор может без особых усилий транспортировать оснастку к месту использования и обратно.​