РИАМО - 13 окт. В столице водитель инормарки врезался в стоящий автомобиль, от полученных травм он скончался, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Сегодня (во вторник - ред.) около 12:00 на 24 километре Киевского шоссе в сторону области водитель автомобиля Hyundai Porter совершил столкновение со стоящим автомобилем МАЗ», — отмечается в материале.

На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.